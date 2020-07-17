17.07.2020

2020-07-17 10:45:04

Вырастут цены на газ для населения Владимирской области

С 1 августа в России будет произведена индексация оптовых цен на газ для населения.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на приказ Федеральной антимонопольной службы.

Напомним, что в начале апреля 2020 года ФАС предложила на 3% увеличить оптовые цены на природный газ, предназначенный для реализации населению, и на 2,99% - на газ для других категорий потребителей.

Также отмечается, что повысить тарифы планировалось с июля, но в связи с пандемией коронавируса и её экономическими последствиями было принято решение дату на месяц отложить.

Кстати, год назад оптовые цены на газ, предназначенный для поставок населению, выросли вдвое меньше - всего на 1,4%.