Девять этажей проблем. Именно такими словами нашу съемочную группу встретили жители дома на улице Ново-Ямская. Придомовая территория в ямах, двор никто не убирает, окна в подъезде битые.

Девять этажей проблем. Именно такими словами нашу съемочную группу встретили жители дома на улице Ново-Ямская. Придомовая территория в ямах, двор никто не убирает, окна в подъезде битые. Всего жители дома насчитали 25 причин называть свой дом заброшенным. Но главная проблема – это подвал, говорит Ирина Данькова. В дом она въехала еще в прошлом году. Но