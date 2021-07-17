Пандемия коронавируса ускорила цифровизацию буквально во всем. Даже соблюдение социальной дистанции теперь проверяют с помощью квадрокоптеров. На развитие беспилотников в России выделены 800 млрд, сообщил на днях Минтранс. На мир с высоты полета дрона посмотрим с Юлией Шуваловой.

Пандемия коронавируса ускорила цифровизацию буквально во всем. Даже соблюдение социальной дистанции теперь проверяют с помощью квадрокоптеров. На развитие беспилотников в России выделены 800 млрд, сообщил на днях Минтранс. На мир с высоты полета дрона посмотрим с Юлией Шуваловой.Беспилотные летательные аппараты позволяют исследовать все уголки нашей планеты, даже те места, куда человеку не попасть. Сейчас, когда видят дрона - соотносят его больше с видео-съемкой. И неслучайно такое хобби распространилось по всему миру буквально со скоростью света. Съемка с высоты начала пользоваться особой популярностью на телевидении и в интернете. Однако изначально дроны были созданы не для красивой картинки, а для военных целей. Некоторые виды аппаратов с успехом проводили разведку и оставались при этом незамеченным в тылу врага.Профессиональные беспилотники также незаменимые помощники у владимирских спасателей. Дроны помогают выявить очаги лесных пожаров, контролировать разливы рек во время паводка. От летающих роботов зачастую зависит жизнь и здорове людей. Василий Лунин, инженер группы робототехнических средств и беспилотных летательных аппаратов специализированной пожарно-спасательной части: “Когда происходит ЧС мы в кратчайшие сроки запрашиваем разрешение на взлёт. Информируем, что у нас происходит. Выбираем, пока следуем к месту ЧС, удобную площадку для взлета. Выдвигаемся, делаем фото- и видео- съемку. Передаем более точку картинку на пункт управления с подробным определением координат и точек”.Быстро реагировать квадрокоптеры помогают и в поисково-спасательных операциях. Например, "Лиза Алерт" использует дроны для исследования труднопроходимых мест, таких как заболоченная местность или буреломы. Помимо качественных камер, в квадрокоптер встроены тепловизоры и приборы ночного видения. Дроны могут работать в любую погоду. У них есть специальная защита от влаги, мороза и жары. А находиться в воздухе они могут по несколько часов и улетать на большие расстояние. Искать людей квадрокоптеры могут и самостоятельно. Для этого есть специальная программа, где предварительно дрону ставится задача обследовать определенную местность. Сейчас, к примеру, исследуется один из лесов в Суздальском района. Ищут заблудившегося в лесу мужчину. Дмитрий Панов, волонтер поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", руководитель направления беспилотных летательных аппаратов: “Если такое поле надо будет прочесать пешим поисковикам, то на квадрат 500x500 метров пять поисковиков затратят где-то около 6 часов. С помощью квадрокоптера - это поле можно облететь за 3 часа и полностью проверить на предмет нахождения в нём без вести пропавшего”.Ни один квадрокоптер в регионе не простаивает. Более 30 бортов, созданные юными разработчиками в детском технопарке "Кванториум-33", помогают в поисково-спасательных работах МЧС и отряду "Лиза Алерт". На примере учебного комплекта дети делают квадракоптеры в течение 5 недель. Александр Нагаев, ученик детского технопарка "Кванториума-33" : “Чтобы создать данный коптер нужен полетный контроллер, регулятор оборотов, четыре двигателя, камеры, антенны, приемник и передатчик.Пропеллеры”.Но создать - мало. Сразу квадрокоптер в небо не поднимешь. Нужно научиться им управлять. Первые полеты , как правило , виртуальные.Юлия Шувалова, корреспондент: «Благодаря джойстику и компьютерной игре - можно почувствовать себя настоящим пилотом квадрокоптера. Управлять им не так то не так просто, как кажется. Одно лишнее движение и может быть падение. Правда, в отличии от жизни здесь есть сохранение».А это квадрокоптер "Батон". Управлять им ещё сложнее. Из-за его объемного корпуса, кстати, отсюда и название. Батон был создан для соревнований Хакатон. Там его впервые представили владимирские кванторианцы. Теперь о таком летающем помощнике мечтают в каждом сельхозпроводстве. Он берет на себя всю работу агронома. Константин Бабаян, ученик детского технопарка "Кванториума-33": “Например, мы поставили одну камеру, для того, чтобы проверить почву. После этого, взяли прошлую камеру и поставили другую, так как модульная конструкция позволяет это делать. Проверили свой посев, сняли камеру поставили разбрызгиватели воды или семян. Посеяли, полили. И все это может выполнять один дрон”.Но квадрокоптеры не всегда на стороне человека. Недавно появилась сенсационная новость - турецкий военный дрон в автономном режиме убил человека. Это первый случай в истории, но официально не подтвержден. Произошел он в марте прошлого года во время вооруженного конфликта в Ливии. Турецкий дрон якобы сам выбрал цель для уничтожения. Жертвой стал боец Ливийской национальной армии. Но, как говорят разработчики - боятся восстания "умных" беспилотников все-таки не стоит. В небе летают только "глаза" и "уши". Да и за каждым летающим роботом всегда стоит человек. Роман Лысков, наставник по направлению аэротехнологии детского технопарка "Кванториум-33": “Оператор БПЛА уже официально входит в список профессий, как гражданских, так и военных. Плюс стране нужны не только операторы, но и конструктора, технологи, те кто знает новую нишу рынка лучше других”.И все-таки за дронами - будущее и новые открытия, ведь беспилотники добрались уже и до космоса. Дрон Ingenuity совершил первый испытательный полет на Марсе. Он поднялся на высоту трех метров и сделал впечатляющие снимки "красной планеты". Возможно, благодаря квадрокоптерам люди покорят Марс.Юлия Шувалова, Семен Карпов "Вести Владимир".