Для того, чтобы одержать победу над Россией, Украине нужно собрать народные отряды, которые получат лишь базовую военную подготовку.

Для того, чтобы одержать победу над Россией, Украине нужно собрать народные отряды, которые получат лишь базовую военную подготовку.Об этом заявил экс-заместитель секретаря Совбеза Украины, боевик, генерал ВСУ Сергей Кривонос. По его словам, эти отряды будут брошены против спецназа России. Подготовить народ к сопротивлению, по мнению Кривоноса, необходимо в максимально короткие сроки.По его словам, этот план получил название "пять шагов". Он включает в себя формирование территориальной обороны, движения сопротивления, национально-патриотическое воспитание, борьбу с российской пропагандой и довоенную подготовку украинцев.Генерал ВСУ подчеркнул, что вычислить людей, прошедших такую подготовку, будет практически невозможно даже для родственников. Подготовленные таким образом украинцы будут, по словам Кривоноса, не только встречать российских военных на украинской территории, но и противостоять спецназу России.Боевик заявил, что враги Киева никогда не сунутся на Украину, если будут знать, что везде, буквально "на каждом перекрестке", будут находиться обученные, подготовленные люди, мотивированные и до зубов вооруженные, имеющие единую систему управления. Тогда, по его словам, враги будут понимать, что на каждом своем шагу они будут находиться под наблюдением.Данную инициативу при этом генерал ВСУ назвал возможностью "поиграть в войнушку". Поэтому бывшие боевики "АТО", вернувшиеся с войны и чувствующие себя забытыми, должны радоваться этому. По мнению Кривоноса, в каждом мужчине сидит "маленький ребенок", не наигравшийся в войнушку и желающий почувствовать себя киногероем.