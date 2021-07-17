Владимир Сипягин принял решение временно ослабить ранее введённые ограничения для заведений общепита, детских центров, массажных салонов, саун, фитнес-центров, бассейнов, ночных клубов, ..

Владимир Сипягин принял решение временно ослабить ранее введённые ограничения для заведений общепита, детских центров, массажных салонов, саун, фитнес-центров, бассейнов, ночных клубов, дискотек и кинотеатров. До 15 сентября они могут работать без предоставления клиентами QR-кодов, ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации.Как подчеркнули в Белом доме, не смотря на послабления сфера услуг обязана соблюдать другие требования Роспотребнадзора. Они отражены в новой версии указа главы региона.С 23:00 до 6:00 запрещается проведение дискотек, конкурсных и танцевальных программ и караоке.Заполняемость фудкортов не должна превышать 50% посетителей от максимально возможной.Для заселение в гостиницы жителям Владимирской области не нужно предоставлять QR-коды, тесты ПЦР или сертификаты о вакцинации. Однако это не распространяется на гостей из других регионов.С полным текстом Указа можно ознакомиться .