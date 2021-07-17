В суд направлено уголовное дело в отношении двух жителей Владимирской области, обвиняемых в убийстве бывшего работодателя.

Региональный СледКом завершил расследование уголовного дела в отношении двух жителей 33 региона. Их обвиняют в убийстве по предварительному сговору, а также в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба.По версии следствия, 24-летний мужчина вместе со своим 33-летним знакомым решили убить своего работодателя из-за того, что тот своевременно не выплатил зарплату.Чтобы разобраться с бывшим начальством, обвиняемые приехали на место его работы, где и нанесли удары кирпичом и металлической трубой по голове потерпевшему, а затем задушили его.От полученных телесных повреждений 48-летний пострадавший скончался на месте происшествия.Чтобы скрыть следы преступления, мужчины обернули в плёнку тело и выбросили его в овраг, расположенный недалеко от места трагедии.После этого мужчины украли у потерпевшего строительный инструмент на сумму более 35 тысяч рублей и скрылись с места происшествия.В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено во Владимирский областной суд для рассмотрения по существу.