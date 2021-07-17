Россияне могут поделиться своими идеями и стать соавторами программы партии Единая Россия.

Россияне могут поделиться своими идеями и стать соавторами программы партии "Единая Россия".Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак считает, что с таким образом программа станет по-настоящему народной. По его словам, партия получит множество мнений и сможет лучше понять ожидания избирателей. Политик пообещал, что будут внимательно проанализированы все идеи и замечания, ни одно предложение не оставят без внимания.Чтобы принять участие в формировании народной программы, необходимо перейти на сайт . Здесь можно не только внести предложения, но и пройти анкетирование и выбрать наиболее важные направления для решения актуальных задач региона. Также доступен и офлайн-формат – заполнить анкету в региональной общественной приемной партии или у депутата округа.Помимо этого "Единая Россия" проводит в каждом регионе экспертные обсуждения, в которых принимают участие представители научного сообщества и профессиональных сфер деятельности, общественных организаций и органов власти. Например, уже стратегическая сессия по поддержке людей с инвалидностью.Напомним, 19 июня состоялся съезд "Единой России". Тогда были утверждены проект программы и список кандидатов партии на выборы в Государственную Думу в этом году. Кстати, в предварительном голосовании "ЕР" приняли участие свыше 12 миллионов человек.