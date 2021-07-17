В регионе сегодня проходит 48-ой Всероссийский Фатьяновский праздник поэзии и песни.

В регионе сегодня проходит 48-ой Всероссийский Фатьяновский праздник поэзии и песни. Из-за ковидных ограничений это не очная встреча со зрителем, а формат концерта "онлайн"."Русская девушка"- это одна из премьер на стихи Фатьянова. Музыку написал композитор Алексей Молдалиев, певец, лауреат фатьяновской премии этого года. Номер - часть большого онлайн-концерта, который подготовили для всех поклонников творчества Алексея Фатьянова. Финальные съёмки прошли в Патриаршем саду Владимира.Концерт- виртуальный, но эмоции- искренние и живые. Фестиваль объединил 3 города: Вязники, Москву и Владимир. Онлайн-концерт сегодня, 17 июля на youtube-канале"Культура Вязники". Большой мультимедийный экран установлен в Фатьянов-сквере, на родине поэта.Ведущими онлайн- концерта стали Анна Фатьянова- Китина, внучка поэта и баритон Владислав Косарев, заслуженный артист республики Карелия. Владислав Косарев, певец, ведущий, заслуженный артист республики Карелия:“Стихи такие простые, такие русские и такие сердечные вошли в меня с ранних лет и стали моим естеством”.Анна Фатьянова-Китина, внучка поэта Алексея Фатьянова, руководитель культурного центра имени Фатьянова: «Иногда бывает так, что в архивах находишь совершенно разные стихи и даже не подозреваешь, что они есть у Алексея Ивановича Фатьянова. В личном архиве их и нету уже. И перечитывая их я не то, что открываю, я познаю своего деда совсем с другой стороны, по его стихам прослеживается вся жизнь страны”.