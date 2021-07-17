На мошенничестве в крупном размере попался начальник муромской дистанции филиала РЖД. Незаконную деятельность железнодорожника выявили сотрудники ФСБ. По версии следствия, с 18-го по 21-й

На мошенничестве в крупном размере попался начальник муромской дистанции филиала РЖД. Незаконную деятельность железнодорожника выявили сотрудники ФСБ. По версии следствия, с 18-го по 21-й годы по указанию фигуранта муромской дистанцией были заключены фиктивные договора оказания услуг с физическими лицами из числа бывших работников указанной организации. Впрочем, в действительности работы по договорам не выполнялись, а полученные