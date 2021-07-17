Первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко обсудил с участниками проектов дальнейшее развитие платформы Россия – страна возможностей. Он поддержал инициативы о педагогическом наставничестве и создании креативного совета.

Первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко обсудил с участниками проектов дальнейшее развитие платформы "Россия – страна возможностей". Он поддержал инициативы о педагогическом наставничестве и создании креативного совета.Количество участников проектов платформы достигло восьми миллионов человек, отметил Кириенко. Он призвал усилить интеграцию между проектами, направленными на поддержку, развитие и самореализацию молодежи. В качестве примера первый замруководителя АП привел взаимодействие с обществом "Знание" и арт-кластером "Таврида"."Первое – синергия и интеграция между проектами, второе – "бесшовные" переходы и возможность переходить из проекта в проект. Например, заканчивается проект "Большая перемена", ребята выходят из школы в институт, и какой-то другой проект платформы "Россия – страна возможностей" должен их подхватить и дать возможность двигаться вперед", – пояснил Кириенко.Участники проектов предложили инициативы по дальнейшему развитию платформы. Победитель конкурса "Учитель будущего", серебряный медалист олимпиады студентов "Я – профессионал" Алексей Маклаков выступил с идеей педагогического наставничества.Суть инициативы – создать региональные команды в составе победителей конкурса "Учитель будущего" и тех, кто готовил победителей "Большой перемены". Вместе они займутся подготовкой школьников к олимпиадам, конкурсам и участию в проектах платформы.Кириенко поддержал инициативу. Он подчеркнул важность интеграции проектов для создания "бесшовной" среды.Чиновник напомнил, что сейчас это реализуется в проекте "Лидеры России". "Лучшие управленцы страны выступают наставниками для победителей, они, в свою очередь, выступают наставниками для студентов, студенты выступают наставниками для школьников", – пояснил Кириенко.Еще одна инициатива касается создания креативного совета платформы. Идею предложил заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов."Формат общения с участниками разных конкурсов является крайне эффективным, и у нас возникла идея создания креативного совета платформы, который мог бы рассматривать и предлагать новые инициативы по развитию платформы в целом или отдельных проектов", – рассказал он.Первый замруководителя АП и другие присутствующие поддержали идею. Самые талантливые участники проектов должны иметь возможность приезжать на форумную кампанию, участвовать в креативных сессиях, высказывать свои предложения, проходить образовательную программу в мастерской управления "Сенеж", учебном центре Машука или академии креативных индустрий в Тавриде, отметил Кириенко.