В Кольчугинском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении кражи.

В Кольчугинском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении кражи.В мае текущего года в полицию поступило сообщение о пропаже радиаторов отопления из нефункционирующего здания. Сотрудники полиции установили, что радиаторы были сданы в один из пунктов приема металла. Их общая масса превысила 180 кг.Удалось установить личность злоумышленника. Мужчина в содеянном сознался, пояснив, что увидел радиаторы через окно и пробрался в здание, чтобы похитить их с целью продажи.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Причиненный собственнику ущерб полностью возмещен.