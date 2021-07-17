В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 30-летнего местного жителя, который ранее уже был судим.

В полицию обратился представитель мебельного магазина. Он сообщил о пропаже мебели из торговой точки.Сотрудники полиции опросили возможных очевидцев произошедшего, а также изучили записи с камер видеонаблюдения, которая зафиксировала момент хищения. Неизвестный мужчина, забрав из зала выставленную на продажу банкетку, спешно покинул магазин.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 30-летнего местного жителя, который ранее уже был судим.Фигурант свою вину признал. По его словам, он похитил банкетку в тот момент, когда продавец был занят и обслуживал другого клиента.Банкетка находилась в доме похитителя. Он планировал её продать. Похищенное имущество правоохранители изъяли.