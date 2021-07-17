Площадь пожара составила 130 квадратных метров.

Мужчина и 10-летний ребенок погибли при пожаре на улице Горького в поселке Добрятино Гусь-Хрустального района, сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области.Сообщение о возгорании в жилом доме поступило 16 июля в 23:27. О пожаре сообщил очевидец, в это время дом уже был полностью охвачен огнем.Площадь пожара составила 130 квадратных метров. На месте происшествия погибли 10-летний ребенок и 43-летний мужчина. Женщина 1980 года рождения получила ожоги 1-2 степени.На месте происшествия работали 12 сотрудников МЧС и семь единиц техники, сейчас дознаватели устанавливают причину возгорания.