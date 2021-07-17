О пожаре сообщили накануне.

О пожаре в посёлке Добрятино Гусь-Хрустального района сообщили накануне ночью.Сообщение в пожарную охрану поступило от очевидца, когда дом уже горел по всей площади. Из-за позднего сообщения, отстоять дом пожарно-спасательным подразделениям не удалось. Спасатели ликвидировали горение на площади 130 кв. м.В результате пожара пострадали 3 человека, 2 из них погибли. Женщина 1980 года рождения получила ожоги 1-ой, 2–ой степени. Погибли мужчина 1978 года рождения и ребенок 2011 года рождения.К ликвидации пожара привлекались 7 единиц техники, 12 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину случившегося.