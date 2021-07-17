Изначально на должность претендовали 9 соискателей.

На основании предложений экспертной комиссии по определению победителя отбора кандидатов на замещение вакантной должности директора Департамента молодёжной политики и общественных проектов Владимирской области глава региона поддержал кандидатуру Дины Катковой.Изначально на должность претендовали 9 соискателей. После предварительного отбора остались 6 финалистов. Претенденты прошли собеседование, а также представили программу развития молодёжной политики региона. Лучше всех себя показала Дина Андреевна Каткова, которая работает заведующим отделом координации структур бюджетной сферы комитета по социальной политике администрации Владимирской области.