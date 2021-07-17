Роскачество представило новое исследование кефира 7 торговых марок: «Буренкино», «Лента», «Молочное царство», «Простоквашино», «Каждый день», «То, что надо!» и Parmalat, каждый из которых ..

Роскачество представило новое исследование кефира 7 торговых марок: «Буренкино», «Лента», «Молочное царство», «Простоквашино», «Каждый день», «То, что надо!» и Parmalat, каждый из которых проверили по 35 показателям качества и безопасности. Результаты показали, что кефира среднего качества среди исследованных напитков нет: кефир либо безупречен (получил высшую оценку рейтинга Роскачества), либо небезопасен, и его нельзя пить. При этом в текущем году ни растительных жиров, ни крахмала в кефире эксперты не выявили — фальсификат остался в прошлом.Кефир трех торговых марок небезопасенРейтинг кефира «Буренкино», «Молочное царство» и «То, что надо!» обнулен за наличие бактерий группы кишечной палочки.«Кефир — это сложный продукт, — объясняет кандидат технических наук, заведующая лабораторией технохимического контроля Всероссийского научно-исследовательский института молочной промышленности (ВНИМИ) Елена Юрова — При производстве кефира живая закваска вносится в нормализованную молочную смесь. Поэтому важно, чтобы условия на предприятии были близки к идеальным: чистые поверхности, емкости. Безупречной должна быть и сама закваска. Если при ее производстве возникли проблемы, то микробы попадают в кефир именно из закваски. Бактерии группы кишечной палочки не будут развиваться в течение долгого времени, но в какой-то момент всё же дадут о себе знать: либо когда нарушен температурный режим в магазине, либо уже дома у покупателя. В любом случае, если в кефире обнаружена кишечная палочка, это опасно». Кроме того, у этих товаров имеются и другие недочеты: плесени, невыраженный кисломолочный вкус и запах, привкус пастеризации, малое количество дрожжей на конец срока годности, а также недостоверная маркировка.Информация о нарушениях передана в контрольно-надзорные органы, в том числе в Роспотребнадзор, а также торговым сетям и производителям.Кефир высокого качества естьСреди исследованных марок лучшими стали кефир «Простоквашино», «Каждый день», «Лента», и Parmalat. Этот кефир безопасный и сделан из качественного молока, в нем нет крахмала, сухого молока и растительных жиров. По итогам исследовании эксперты оценили продукцию в 5 баллов.Ранее кефир «Простоквашино» и Parmalat уже исследовался Роскачеством: товары также получили по 5 баллов, а Parmalat был отмечен российским Знаком качества. Теперь кефир «Каждый день» и «Лента» после проведения аудита производства также смогут претендовать на присвоение Знака качества.Кому нельзя пить кефир. Потребительские рекомендацииВ первую очередь кефир противопоказан людям, у которых повышена кислотность желудочного сока и проблемы с кишечником. Кроме того, кефир запрещен при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при гиперацидном гастрите или панкреатите.Кефир также противопоказан детям до семи месяцев, особенно новорожденным. Давать кефир детям рекомендуется в возрасте от года и не более 100 мл в день, так как напиток раздражает слизистую ребенка и даже может вызвать кровотечение.Впервые исследование кефира Роскачество проводило в 2018 и 2019 годах. Сегодня рейтинг насчитывает более 50 товаров, которые представлены на полках российских магазинов. 16 из них получили высшую оценку — 5 баллов, а семи торговым маркам присвоен российский Знак качества.