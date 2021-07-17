Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с кандидатами в Госдуму от Единой России. Градоначальник обсудил с партийцами стратегию развития столицы: новые стандарты здравоохранения, модернизацию школ и прочее.

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с кандидатами в Госдуму от "Единой России". Градоначальник обсудил с партийцами стратегию развития столицы: новые стандарты здравоохранения, модернизацию школ и прочее.По словам Собянина, власти города приняли решение о комплексной модернизации первичного звена здравоохранения. На базе построенных в 1960-70-х годах прошлого века корпусов будут созданы суперсовременные поликлиники по новым стандартам. Модернизация ждет и старые школы.В развитии города важен системный подход, подчеркнул градоначальник. "Мы попытались изложить в системном виде, как в каждой отрасли происходят изменения и какие, не просто количество чего-то построенного, а как вообще система развивается, к каким результатам она приходит", – сказал он.Кандидаты от "Единой России" выдвинули инициативы по повышению доступности инфраструктуры для жителей построенных по реновации домов, созданию новых мест отдыха, развитию транспортной и медицинской инфраструктуры.Говорили и о поддержке детей. С рождением каждого ребенка семья должна богатеть, а не беднеть, подчеркнул вице-спикер ГД Петр Толстой."У москвичей есть вещи решаемые, а есть просто пожелания, и по всем по ним мы обязательно будем давать обратную связь для того, чтобы наши избиратели понимали, что именно будет сделано в ближайшие пять лет, что мы вместе с ними сможем изменить в повседневной жизни", – цитирует парламентария АГН "Москва".Главный врач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко затронула тему реабилитации пациентов после COVID-19. Она предложила использовать для этого телемедицинские технологии.На встрече с кандидатами в Госдуму 17 июля Сергей Собянин избирательной кампании "Единой России". Партия способна менять Москву и решать проблемы, сказал градоначальник.