Полицейские в сети Интернет обнаружили объявление о реализации поддельных документов, связанных с новой коронавирусной инфекцией...

Сотрудниками ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве выявлен факт сбыта фиктивных медицинских документов.В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские в сети Интернет обнаружили объявление о реализации поддельных документов, связанных с новой коронавирусной инфекцией. Договорившись о встрече на Ленинградском проспекте, оперативники приобрели у 43-летней женщины три медицинские справки о вакцинации против коронавируса за денежное вознаграждение в сумме 4500 рублей. Она пояснила, что работает курьером службы доставки, а документы для передачи получила от неизвестного лица.Согласно исследованию, проведенному экспертами ЭКЦ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве, изъятые образцы оказались поддельными.По данному факту Отделом дознания УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление аналогичных преступлений, а также установление лиц, причастных к противоправному деянию.Полицейские предупреждают, что законодательством установлена уголовная ответственность не только за подделку, изготовление, но и использование подложных документов.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29