Находясь на переднем сиденье служебной автомашины, мужчина предложил сотруднику полиции денежные средства за непривлечение его к ответственности...

Сотрудники ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в попытке дачи взятки должностному лицу при исполнении им служебных обязанностей.Сотрудником ДПС на Гончарной набережной в ходе несения службы была остановлена автомашина марки КАМАЗ. Во время проверки документов выяснилось, что на транспортное средство неправомерно наклеен знак «Инвалид».Водитель автомашины – 24-летний житель Подмосковья был поставлен в известность, что им совершено правонарушение по статье 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак «Инвалид».Находясь на переднем сиденье служебной автомашины, мужчина предложил сотруднику полиции денежные средства за непривлечение его к ответственности. Гражданин был предупрежден о противоправности данного деяния и предусмотренной за это уголовной ответственности, но от своего намерения не отказался и положил 12 тысяч рублей на сиденье.Следственным органом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», частью 3 статьи 291 УК РФ «Дача взятки». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) – наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60