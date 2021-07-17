Второй этап реновации главной зоны отдыха жителей восточного района проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории города Владимира».
Работы второго этапа должны завершиться в августе. Подрядчики рассчитывали выполнить муниципальный контракт досрочно, однако в условиях «третьей волны» пандемии и резкого роста стоимости строительных материалов, работы объективно затруднены. Тем не менее, исполнители обещают сделать все возможное, чтобы выполнить свои обязательства.
В настоящий момент доступ на территорию парка закрыт для обеспечения безопасности, поскольку подрядчики используют, в частности, тяжелую технику.
На сегодняшний день почти построена велодорожка, ведется подготовка к укладке плитки на центральной аллее с выходом на улицу Егорова, а вдоль аллеи установлен бортовой камень. Одновременно подрядчики работают на сетях водоснабжения и водоотведения, ливневой канализации, силовых сетях для будущих пунктов проката, общественного питания и административно-технических павильонов. Уже проложены кабели энергоснабжения для устройства уличного освещения, и в ближайшее время начнется установка светильников.
Одним из самых заметных объектов второго этапа станет скейт-парк. Как сообщил заместитель начальника городского управления ЖКХ Дмитрий Еропов, в июле строители выполнили основание, а сейчас заканчивают армирование под будущие горки, подъемы и спуски.