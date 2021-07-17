Второй этап реновации главной зоны отдыха жителей восточного района проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории города Владимира».

Работы второго этапа должны завершиться в августе. Подрядчики рассчитывали выполнить муниципальный контракт досрочно, однако в условиях «третьей волны» пандемии и резкого роста стоимости строительных материалов, работы объективно затруднены. Тем не менее, исполнители обещают сделать все возможное, чтобы выполнить свои обязательства.В настоящий момент доступ на территорию парка закрыт для обеспечения безопасности, поскольку подрядчики используют, в частности, тяжелую технику.На сегодняшний день почти построена велодорожка, ведется подготовка к укладке плитки на центральной аллее с выходом на улицу Егорова, а вдоль аллеи установлен бортовой камень. Одновременно подрядчики работают на сетях водоснабжения и водоотведения, ливневой канализации, силовых сетях для будущих пунктов проката, общественного питания и административно-технических павильонов. Уже проложены кабели энергоснабжения для устройства уличного освещения, и в ближайшее время начнется установка светильников.Одним из самых заметных объектов второго этапа станет скейт-парк. Как сообщил заместитель начальника городского управления ЖКХ Дмитрий Еропов, в июле строители выполнили основание, а сейчас заканчивают армирование под будущие горки, подъемы и спуски.