У 1 школы Владимира есть свой памятный календарь. На странице этого месяца - имя учителя Владимира Поспелова. Сегодня 17 июля день его рождения, день памяти этого удивительного человека. И мы хотим рассказать вам его историю.

У 1 школы Владимира есть свой памятный календарь. На странице этого месяца - имя учителя Владимира Поспелова. Сегодня, 17 июля, день его рождения, день памяти этого удивительного человека. И мы хотим рассказать вам его историю.-Он плакал, настолько было больно,он плакал...Что чувствовал отец, Ольга Аверьянова поняла только спустя годы. И сегодня без слёз невозможно смотреть на эти кадры. Апрель 1945 - освобождение Бухенвальда. Один из крупнейших концлагерей на территории Третьего рейха располагался около Веймара в Тюрингии. Туда осенью 1944-го попал наш земляк, разведчик Владимир Поспелов. Он возглавит одну из боевых групп Сопротивления, и вместе с Николаем Кюнгом, одним из руководителей бухенвальдского подполья, поднимет вооруженное восстание до прихода американской армии. Зять Владимира Поспелова тоже в прошлом военный, говорит о нем с восхищением - с таких людей берут пример. Вынести столько мучений и остаться человеком. Александр Аверьянов зять В.А. Поспелова: «Удивительный подвиг - вывел через интервированную зону 1,5 тыс узников».Сын священнослужителя, Владимир Поспелов с детства мечтал о небе. Но из-за социального статуса в авиаучилище его не взяли. Так попал в кавалерию.Служил на Украине, а в 1939-поступил в военную академию Фрунзе.. Был отобран в развед школу Генштаба, западный факультет .Немецкий будет знать в совершенстве. Если бы не война, мог стать дипломатом. Но весной 1942-го после ранения на Волховском фронте попадет в плен. Ольга Аверьянова дочь В.А. Поспелова: «Забросали ветками, он был контужен, ранен, забрали у него все документы, содрали все лычки, и его вытащила за руку немецкая овчарка. Я спрашивала: «Папа что это за рана у тебя?»Владимир Алексеевич назовет себя Николаем Поляковым. Сначала лагерь под Нюрнбернгом, после побегов Дахау, Бухенвальд. Непокорному узнику выстригали две полосы волос посреди головы:" Как две дороги,ведущие в концлагерь, где на воротах написано "Каждому свое," - рассказывает дочь Владимира Поспелова. Ольга Аверьянова дочь В.А. Поспелова: «Ему удалось бежать, но они были такие голодные и они зашли в аптеку и наелись лекарств, скрутило им животы и за ними шли немецкие овчарки. Их нашли».Ольга Владимировна говорит, что отец не любил рассказывать о лагерной жизни. И многое узнала лишь из написанных очерков. Тронул рассказ о трехлетнем польском малыше, которого спрятал от немцев в чемодане отец. Но в Бухенвальде все вещи шли на дезинфекцию. Малыша обнаружили узники и спрятали его в подвешенные бумажные мешки. Лагерный предатель донес об этом охранникам. Но малыша так умело прятали, что даже после облавы и пыток заключенные его не выдали. После войны Владимир Алексеевич будет приглашен в ГДР, и вновь побывает в Бухенвальде. Там он встретится с этим спасенным польским мальчиком. 12-летняя Ольга тоже станет свидетелем встречи отца с бывшим узником Георгием Киселевым на переполненном владимирском вокзале. Ольга Аверьянова дочь В.А. Поспелова: «Помню как папа залез на урну. Цементная такая. И кричал: «Киселёв, я Поляков! Я тебя жду». Эта встреча произошла у них. Надо было видеть их слезы».С клеймом концлагерный трудно было устроиться на работу. Но, закончив заочно пединститут, он станет преподавать немецкий язык в школе №1. И каждый год 23 февраля будет делиться воспоминаниями со своими учениками, рассказывает Валентина Лепескина - Махалова. Как он мог такое пережить - непостижимо и сегодня.Эти стихи скоро пополнят фонды музея истории первой школы. Весной здесь побывала и дочь Поспелова. Возможно, в экспозиции появятся новые экспонаты из ее семейного архива. Нина Власова, руководитель музея, уверена - ТАКУЮ историю современные ученики знать просто обязаны.Татьяна Воронцова, Андрей Синягин. «Вести-Владимир».