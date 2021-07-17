Грабителя задержали сотрудники владимирской Росгвардии. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 23-летнего молодого человека, который, угрожая ножом продавцу сетевого

Грабителя задержали сотрудники владимирской Росгвардии. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 23-летнего молодого человека, который, угрожая ножом продавцу сетевого магазина на улице Горького, похитил деньги и скрылся в неизвестном направлении. 15 июля около 11-ти утра росгвардейцы получили ориентировку и приступили к поиску подозреваемого. В результате розыскных мероприятий в одном из дворов росгвардейцы заметили гражданина схожего по