В результате аварии водитель мотоцикла доставлен в медицинское учреждение.

По предв. инф УМВД, ДТП произошло накануне около 19:50 в районе улицы Чайковского. Водитель мотоцикла "Racer" 1983 года рождения, двигаясь по левой полосе в сторону проспекта Строителей, столкнулся с движущимся впереди, не снижающим скорость для поворота налево, автомобилем KIA по направлению водителя 2000 года рождения.В результате аварии водитель мотоцикла доставлен в медицинское учреждение. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.ФОТО: Подслушано Автомобилистов.