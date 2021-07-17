Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 40 191 случай заболевания

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 232 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 61 случай во Владимире, 25 в Гусь-Хрустальном, по 23 случая в Ковровском и в Муромском районах. 16 заболевших в Вязниковском, 14 в Суздальском, 11 в Киржачском, 10 в Кольчугинском, по 8 в Петушинском и в Гороховецком районах. 7 случаев в Судогодском, по 6 в Юрьево-Польском и в Собинском районах, 5 в Меленковском, 4 в Камешковском, 3 в Александровском, 2 в Селивановском. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 40 191 случай заболевания