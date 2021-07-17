Владимир Сипягин на встрече с рестораторами и отельерами Владимирской области объявил, что с 16 июля в регионе отменяют необходимость наличия ковид-справок для посещения заведений общепита ..

Владимир Сипягин на встрече с рестораторами и отельерами Владимирской области объявил, что с 16 июля в регионе отменяют необходимость наличия ковид-справок для посещения заведений общепита и кинотеатров.Теперь посещать бары и рестораны могут все желающие, но с соблюдением санитарных норм и правил. При этом кафе и другие заведения не могут работать с 23:00 до 6:00.QR-коды для заселения в гостиницу сохраняются. В отель можно заселиться при наличии сертификата вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или переболевшим ковидом.Ограничения отменили до 15 сентября.