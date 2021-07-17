С начала 2020 года во Владимирской области лабораторно подтвержден 40 191 случай коронавирусной инфекции.

232 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией подтверждено во Владимирской области за минувшие сутки, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.По состоянию на 17 июля, за сутки больше всего заболевших во Владимире — 61 человек, в Гусь-Хрустальном районе выявлено 25 новых случаев, в Ковровском и Муромском — по 23.С начала 2020 года во Владимирской области лабораторно подтвержден 40 191 случай коронавирусной инфекции. По заболеваемости лидируют Владимир (9438 случаев), Гусь-Хрустальный район (4773 случая) и округ Муром (4384 случая).Все заболевшие коронавирусом находятся под наблюдением медицинских работников, определен круг людей, контактировавших с пациентами, проводится их обследование.