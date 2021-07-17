Фигурант похитил и сдал в пункт приема металлические изделия, общей массой более 180 кг.

Дознавателями ОМВД России по Кольчугинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).В мае текущего года в полицию поступило сообщение о пропаже радиаторов отопления из нефункционирующего здания. Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили, что радиаторы были сданы в один из пунктов приема металла. Их общая масса превысила 180 кг.В дальнейшем была установлена личность злоумышленника.Мужчина в содеянном сознался, пояснив, что увидел радиаторы через окно и пробрался в здание, чтобы похитить их с целью продажи.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Причиненный собственнику ущерб полностью возмещен.