Эксперты прокомментировали указание министра обороны РФ Сергея Шойгу изучить военным одну из статей президента России Владимира Путина.

Эксперты прокомментировали указание министра обороны РФ Сергея Шойгу изучить военным одну из статей президента России Владимира Путина.Накануне стало известно, что Сергей Шойгу обязал военных ознакомиться со статьей Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". Как заявил источник РБК в Минобороны, статью российского лидера включили в перечень обязательных для изучения тем военно-политической подготовки "из-за большого числа откликов в военной среде".Блогер и бывший ополченец ЛНР Владлен Татарский , что это известие совпало с визитом Сергея Шойгу в Южный военный округ, где глава Минобороны во время проверки столовой ростовской части пошутил по поводу отсутствия на столе сала. Как известно, с этим продуктом ассоциируются украинцы, как с водкой – русские.Татарский считает, что Шойгу, заговорив о сале, подсознательно выразил тайную мысль о том, что готов воевать с украинцами. Похожее мнение и у журналиста Дмитрия Стешина."Зеленскому придется общаться не с Путиным, а с Шойгу. Все к тому и идет", – написал корреспондент "Комсомольской правды" в телеграм-канале "".Напомним, ранее Владимир Путин возможность встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Российский лидер считает, что ключевые вопросы о Незалежной решают не в Киеве, а в Вашингтоне, Париже и Берлине. При этом он не отказывается от переговоров с украинским коллегой, необходимо лишь определить темы встречи.