Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Владимирской области.
29 несанкционированных свалок обнаружили во Владимирской области на полях. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Владимирской области.
В этом году на землях сельхозназначения выявили 60 несанкционированных свалок ТКО в трех областях. Во Владимирской области самую крупную свалку обнаружили в Юрьев-Польском районе. Площадь отходов составила 3505 квадратных метров.
Найденных нарушителей оштрафовали на 1 490 000 рублей. Участки приводят в первоначальный вид.