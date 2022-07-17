Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Владимирской области.

29 несанкционированных свалок обнаружили во Владимирской области на полях. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Владимирской области.В этом году на землях сельхозназначения выявили 60 несанкционированных свалок ТКО в трех областях. Во Владимирской области самую крупную свалку обнаружили в Юрьев-Польском районе. Площадь отходов составила 3505 квадратных метров.Найденных нарушителей оштрафовали на 1 490 000 рублей. Участки приводят в первоначальный вид.