Киев отводит соединения от Северска, чтобы максимально укрепить оборону на бахмутском направлении.

Киев отводит соединения от Северска, чтобы максимально укрепить оборону на бахмутском направлении.Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный, находящийся в зоне проведения российской спецоперации, , что ВСУ начали переброску подразделений из Северска на бахмутское направление."За счет части сил, которые находились в Северске, киевский режим усиливает южную часть дуги в районе Соледара и Бахмута", — заявил он.Известно, что к Бахмуту уже направлено до двух батальонов личного состава с техникой и вооружением. Противник покидает позиции скрытно, отходя мелкими группами.По мнению аналитиков, таким образом они рассчитывают сдержать наступление отрядов "ЧВК Вагнера", ранее успешно показавших себя при освобождении Попасной и ряда других населенных пунктов в Донбассе."Нацики любыми способами пытаются противостоять наступлению "ЧВК Вагнера", — телеграм-канал "Мюсли Лаврова".Аналогичного мнения придерживается автор канала "Выпускайте Кракена!":"Усиление Соледара и Бахмута ВСУ'шниками оправдано в первую очередь работой "музыкантов" на данном направлении. <…> Очевидно, что командование збройных сил делает все возможное, чтобы данное направление удержать, в том числе и за счет Северска", — пишет он.