Россельхознадзор по Владимирской, Костромской и Ивановской областям провёл проверку карантинного фитосанитарного состояния территории регионов. Они проводятся для того, чтобы не

Россельхознадзор по Владимирской, Костромской и Ивановской областям провёл проверку карантинного фитосанитарного состояния территории регионов. Они проводятся для того, чтобы не допустить проникновения вредителей, которые портят растения, на территорию нашей страны. В этом году в тепличных предприятиях инспекторы провели осмотр, а также разместили более 400 ловушек. Сотрудники Россельхознадзора отмечают, что вредители могут не только пагубно влиять