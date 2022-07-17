Два последних года «Вишневый Спас» не проводили из-за коронавируса.

Во Владимире состоялся обрядовый праздник . Главными площадками стали «Патриарший сад», Спасский холм и улица Георгиевская. Мероприятие посетили тысячи владимирцев и туристов.Замначальника управления культуры и туризма Наталья Литвинова напомнила, что проект отмечен Национальной премией Russian Event Awards.В полдень у фонтана в «Патриаршем саду» начался концерт творческих коллективов и солистов из областного центра. Для участников праздника проводились мастер-классы, экскурсии, творческие мастерские. Все желающие могли посетить бесплатные экскурсии по историческому центру города с участием гидов.На Спасском холме производители продуктов и рестораторы предлагали угощения на все вкусы: вишневые морсы, компоты, варенье, травяные чаи, сбитень, выпечку, свежие ягоды, мед, блинчики. Владимирские ремесленники выставили тематические сувениры ручной работы. Площадки работали до 18 часов. В 19:00 на смотровой площадке улицы Георгиевской начался бесплатный концерт ивановской кавер-группы «Bride Town».Добавим, что два последних года «Вишневый Спас» не проводили из-за коронавируса.