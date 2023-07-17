Праздник Вишневый Спас во Владимире стал общегородским. В областном центре, сразу на трёх...

Праздник "Вишневый Спас" во Владимире стал общегородским.В областном центре, сразу на трёх площадках прошёл обрядовый праздник "Вишневый спас". Гости могли посетить выставку-ярмарку местных мастеров, увидеть выступления лучших городских ансамблей, а также отведать самые вкусные блюда по старинным русским рецептам. Подробнее Александр Сыпченко.Народные гулянья, танцы, пляски... Лучшие артисты и творческие коллективы дарят всем гостям Патриаршего сада вишневое настроение и позитив на все оставшееся лето. Ну а для самых любознательных- многочисленные тематические экскурсии. По легенде завез вишню на Владимирскую Русь князь Андрей Боголюбский. Он и велел посадить первый вишневый сад, а уже местные селекционеры смогли адаптировать любительницу солнца и тепла под суровые русские зимы. Её любят и сегодня, а вишневый спас празднуют со всей широтой, отдавая дань традициям.Мария Маклыгина, жительница г. Владимира:- Замечательная погода и концерт будет интересный, очень все хорошо и отлично. Детям интересно, а пожилому возрасту я сказать не могу.Дарья Абрамова, жительница г. Владимира:- Много разных локаций, можно где-то задержаться, рассмотреть все, можно потрогать. Не однотипно.На Георгиевской дети смогли принять участие в музыкально-интерактивных конкурсах и викторинах. "Вишнёвые" испытания несколько месяцев готовили работники городских парков культуры и отдыха.Екатерина Плышевская, директор школы №29 г. Владимира:- Очень хорошая погода, а это значит, что все должно быть прекрасно, очень хорошая организация, где представлены наши ремесленники, которые представляют свою продукцию, поэтому все прекрасно.Еще одна площадка праздника- Шалопаевка. Вкусная гастрономическая программа "Гастро Вишня" удивляет мастер-классами и розыгрышами вкусных призов. От вишневого морса до аджапсандали в лавАше. Настоящий рай для гурманов.Наталья Литвинова, заместитель начальника управления культуры и туризма администрации г. Владимира:- Это был праздник, настоящий, гулянья как масленица, народный и интересный. Мы попытались это вернуть, пандемийные годы нас немножечко ужали и мы очень волновались в этом году как пойдет народ, но как вы видите народу очень много.Владимирскую вишню по праву называют одним из главных региональных туристических брендов. Только в областной столице сейчас более 400 садов, где растет этот вкусный плод.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев Вести-Владимир