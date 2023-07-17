Антициклон определит погоду во Владимирской области. Пасмурная погода будет держаться, возможны...

Антициклон определит погоду во Владимирской области.Пасмурная погода будет держаться, возможны непродолжительные прояснения, предупреждают синоптики.Зато день будет без осадков.Температура достигнет 26 градусов.Ветер - до 2,6 метра в секунду.Атмосферное давление будет опускаться - с 746 до 739 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды18 июля народе отмечали месяцев праздник. Месяц продолжает играть, что предвещает хороший урожай.Если на небе плывут желтые, словно мед, облака – к дождю. По этому поводу говорили: "С гнилого кута (юго-запада) наволокло тучи – будет дождь".Фото: https://www.pxfuel.com