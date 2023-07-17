17 июля советской и российской актрисе Александре Назаровой могло бы исполниться 83 года. В день рождения покойной звезды Дни.ру решили вспомнить поучительные фрагменты ее жизни.

17 июля советской и российской актрисе Александре Назаровой могло бы исполниться 83 года. В день рождения покойной звезды "Дни.ру" решили вспомнить поучительные фрагменты ее жизни.Читать биографии известных людей иногда полезно. Порой в них можно выявить детали, которые помогают расставить приоритеты и оградить себя от бед. Народная артистка России Александра Назарова — яркий пример человека, в судьбе которого сплелись три яда, отравляющие жизнь.1. Азартные игрыАктриса была замужем дважды, а последний супруг Юрий Михайлов был чересчур азартным и проигрывал неподъемные для себя суммы. Его исходом стала насильственная смерть: мужчине выстрелили в грудь и голову. Александра Назарова предполагала, что трагедия произошла из-за крупного долга.2. НаркотикиПри жизни артистка успела похоронить сына. Наследник кинозвезды Дмитрий с детства ввязывался в опасные дела, а возмужав, начал остро нуждаться в деньгах, которые просил у матери-пенсионерки. В итоге его нашли мертвым на лестнице, а медэксперты обнаружили след от укола. По одной из версий, смерть наступила из-за передозировки запрещенными веществами. Сама Александра Назарова неохотно обсуждала эту тему. Возможно, ей не хотелось верить в то, что наркотики привели к трагическому концу.3. КурениеАктриса умерла от полиорганной недостаточности. Много лет она курила, несмотря на проблемы с легкими. Коллеги вспоминали, что Александра Назарова дымила как паровоз, а потом долго кашляла. Пагубное пристрастие свело звезду в могилу намного раньше, чем планировала она сама.В день рождения актрисы 17 июля 2023 года "Дни.ру" напоминают, как важно учиться на чужих ошибках. Исключите из жизни азартные игры, наркотики и курение, чтобы жить долго и счастливо.