На территории рядом со станцией продолжается второй этап благоустройства.

На территории рядом со станцией продолжается второй этап благоустройства.В настоящее время работы выполнены на 60%. Цель благоустройства – улучшить пешеходную и транспортную доступность станции Большой кольцевой линии (БКЛ) "Аминьевская".До конца года планируется привести в порядок участок Матвеевской улицы и пространство под эстакадой проспекта Генерала Дорохова. Работы идут на площади 10 гектаров.Специалисты обновляют существующие и создают новые пешеходные маршруты к "Аминьевской" и станции будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) Матвеевская, отметил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Антон Акулов. По его словам, рядом со станциями будет создано комфортное и функциональное пространство с детскими площадками и местами для занятий спортом.В ходе работ расширят тротуары и заменят их покрытие. Одну часть вымостят гранитной плиткой, другую заасфальтируют. Площадь пешеходной зоны составит 39 тысяч квадратных метров. Воздушные линии электропередач уберут под землю.На участке под эстакадой проспекта Генерала Дорохова готовят основание для будущих проездов и парковок. Планируется обустроить для водителей удобные парковочные карманы и обновить 45 тысяч квадратных метров асфальта на проезжей части.На территории благоустройства установят 11 светофоров. Нерегулируемые переходы оснастят опорами контрастного освещения, которые подсвечивают пешеходов в темное время суток и позволяют снизить риски возникновения дорожно-транспортных происшествий.Осенью у "Аминьевской" высадят более 80 деревьев и 1,7 тысячи кустарников, уложат 58 тысяч квадратных метров газона.Напомним, что в июне возле транспортно-пересадочного узла "Свиблово". Он объединяет одноименную станцию Калужско-Рижской линии, остановки наземного общественного транспорта и паркинги.Специалисты приводят в порядок существующие пешеходные маршруты и создают новые, меняют асфальт на дорогах, монтируют фонари с энергоэффективными светильниками, устанавливают лавочки и информационные стелы. Для автомобилистов создадут дополнительно 225 парковочных мест.