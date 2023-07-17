Более полутора тысяч блиндажных свечей отправили владимирским бойцам в зону СВО. Их сделали...

Более полутора тысяч блиндажных свечей отправили владимирским бойцам в зону СВО.Их сделали неравнодушные жители деревень Октябрьская, Паустово и Сергиевы-Горки Вязниковского района. Активисты сотрудничают с сообществом "Своих не бросаем" и фондом "Близкие люди".Сначала волонтёры освоили плетение маскировочных сетей, Затем увидели в интернете мастер-класс по изготовлению блиндажных свечей. Они долго горят, военные могут и согреться, и вскипятить воду, и разогреть еду, рассказывают волонтёры. Регулярно они отправляют в зону спецоперации посылки с медикаментами и необходимыми для бойцов вещами. Один из жителей деревни пожертвовал сто тысяч рублей. На эти деньги купили тепловизор и другое оборудование. А дети пишут военным письма с пожеланиями здоровья и скорого возвращения домой.