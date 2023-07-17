Смотрите в дайджесте:– Во Владимир прибыли ещё 2 новых троллейбуса от минского автозавода– Владимирская область попала в карантинную фитосанитарную зону– С начала сезона во

Смотрите в дайджесте:– Во Владимир прибыли ещё 2 новых троллейбуса от минского автозавода– Владимирская область попала в карантинную фитосанитарную зону– С начала сезона во Владимирской области обнаружили 96 инфицированных клещей– Во Владимире появился новый рисунок уличного художника Мишкина– «Вишневый Спас» во Владимире прошел весело и без происшествий– Владимирские легкоатлеты стали лучшими на Кубке России в