Александр Авдеев, вместе с заместителем губернатора Дмитрием Лызловым и мэром Суздаля Сергеем Сахаровым побывали в Докучаевске, Мариуполе и в Херсонской области. Делегация прибыла в ДНР 14

Александр Авдеев, вместе с заместителем губернатора Дмитрием Лызловым и мэром Суздаля Сергеем Сахаровым побывали в Докучаевске, Мариуполе и в Херсонской области. Делегация прибыла в ДНР 14 июля. Первая точка визита – Докучаевск, город, над которым Владимирская область взяла шефство. Туда губернатор приехал не с пустыми руками, в Докучаевск передали коммунальную технику – трактор и мусоровоз.