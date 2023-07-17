Аналитики сервиса OneTwoTrip провели исследование и выяснили, где за рубежом россияне смогут с наибольшей выгодой забронировать номер в отеле до конца лета.

Аналитики сервиса OneTwoTrip провели исследование и выяснили, где за рубежом россияне смогут с наибольшей выгодой забронировать номер в отеле до конца лета. Так, специалисты проанализировали стоимость проживания в трёхзвёздочных гостиницах в популярных среди туристов странах. С результатами исследования ознакомился RT.Как оказалось, выгоднее всего провести остаток лета можно в Египте: цены на номера в отелях Каира начинаются от 1 тыс. рублей за ночь. Примерно в 1,1 тыс. рублей обойдутся сутки в Нячанге (Вьетнам), в 2 тыс. рублей — в Баку (Азербайджан).В список городов, где проживание обойдётся менее чем в 3 тыс. рублей, вошли Бангкок, Паттайя и Пхукет (Таиланд), Куала-Лумпур (Малайзия), Бишкек (Киргизия).За 3 тыс. рублей можно забронировать номер в трёхзвёздочной гостинице в Тбилиси (Грузия). Немного дороже — в Бухаре (Узбекистан) и Астане (Казахстан) — 3,2 тыс. рублей и 3,3 тыс. рублей за ночь соответственно.Чуть дороже — менее чем в 5 тыс. рублей — обойдётся отдых в Новом Афоне (4 тыс. рублей), Ташкенте (4,1 тыс. рублей), Ереване (4,3 тыс. рублей), Мехико (4,6 тыс. рублей), Шарм-эш-Шейхе (4,7 тыс. рублей) и Бухаресте (4,9 тыс. рублей).