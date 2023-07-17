Состояние находящейся в реабилитационном центре Федосеевой-Шукшиной улучшается. Об этом сообщила дочь актрисы.

Состояние находящейся в реабилитационном центре Федосеевой-Шукшиной улучшается. Об этом сообщила дочь актрисы.Дочь артистки сообщила о том, что Лидия Николаевна очень хорошо себя чувствует. В данный момент актриса находится в реабилитационном центре."Ей там все нравится. Она проходит очень много полезных процедур, которые действительно приносят результат", — цитирует наследницу Федосеевой-Шукшиной . Известно, что знаменитость уже самостоятельно выполняет физические упражнения.Артистка занимается на тренажерах, крутит педали велосипеда и даже бегает на дорожке. Было принято решение продолжать реабилитацию.Дочь знаменитости добавила, что Лидия Николаевна чувствует себя лучше благодаря силе духа, свойственной людям, рожденным до Великой Отечественной войны. Напомним, что 84-летняя Федосеева-Шукшина была доставлена в реанимацию в одну из московских больниц.СМИ писали о том, что актриса попала в реанимацию с подозрением на инсульт, а затем появилась информация, якобы ей стало хуже из-за развившейся сердечной недостаточности. Позже ее перевели в палату, так как состояние знаменитости улучшилось.