Сначала она будет представлена на Всероссийском фестивале «Вышитая Россия».

Районные мастера создают «Вышитую карту Владимирской области». Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.«В каждом районе швеи трудятся над созданием карты своего муниципального образования», - подчеркнули в Белом доме.Основой полотна станет история, архитектура, традиции и ремёсла территорий. В результате из фрагментов соберут единое полотно.Саму карту презентуют в сентябре, а до этого она будет представлена на Всероссийском фестивале «Вышитая Россия».