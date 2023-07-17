Фото голой актрисы появилось в Сети. Видимо, Екатерина Шпица даже не стыдится.

Фото голой актрисы появилось в Сети. Видимо, Екатерина Шпица даже не стыдится.Российская кинозвезда и по совместительству модель Екатерина Шпица любит обращать на себя внимание публики. Фанатов достаточно, да и в семье порядок, но кадры обнаженной артистки то и дело мелькают в социальных сетях.Причем распространяет возбуждающие снимки сама знаменитость. Недавно она показала себя голой в микроблоге и даже нашла этому оправдание. Оказывается, Екатерина Шпица находится под особым влиянием планет!"Сегодня новолуние. Обычно в такое время у меня случаются приступы хозяйственности. Я начинаю как одержимая избавляться от ненужных вещей, всячески чистить жилище. Но сейчас я плотно на съемочной площадке. Поэтому заменой уборки дома стала чистка медиатеки. Наткнулась на это архивное фото Михаила Рыжова", — написала Екатерина Шпица в с провокационным снимком без одежды.Главное, чтобы астрономические явления не помешали актрисе сохранить целомудрие в браке. Мало ли, после ненужных вещей и ненужной одежды, вдруг сама станет ненужной. Звезды шоу-бизнеса отнюдь не застрахованы от развода. Например, как пишет сайт , американская певица Ариана Гранде уже ходит без обручального кольца.Напомним, сейчас Екатерина Шпица замужем за бизнесменом Русланом Пановым. Ранее Алексей Панин рассказывал о романе с актрисой, но она предпочитает не вспоминать отношения с импозантным коллегой.