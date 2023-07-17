Какие улицы и дома Владимира отключат от горячей воды с 20 июля? Напомним, в областном центре ТЭЦ...

Какие улицы и дома Владимира отключат от горячей воды с 20 июля?Напомним, в областном центре ТЭЦ и котельные продолжают ремонтные работы теплосетей.Завершить их обещают 16 сентября 2023 года.Согласно официальному графику, с 20 июля до 2 августа горячую воду отключат у жителей следующих улиц и домов города Владимира:улица Алябьева, дома №№ 3-а, 13-а, 14/13, 15, 16, 17, 17-а, 18, 19, 19-а, 20, 21, 23, 23-а, 25;улица Балакирева, дома №№ 21, 22, 24, 25, 25-а, 26-а, 27, 28, 29, 30, 31, 31-а, 32, 33, 35, 37, 37-а, 37-б, 37-в, 37-г, 37-д, 39, 41, 41-а, 43, 43-а, 43-б, 43-в, 43-г, 43-д, 45, 45-а, 47, 47-а, 49, 51, 51-а, 51-б, 53, 53-а, 55, 57, 57-а;улица Бобкова, дома №№ 1, 1-а, 3, 3-а, 5, 7, 8;улица Даргомыжского, дома №№ 5, 18, 20;улица Красноармейская, дома №№ 43, 43-а, 45, 45-а, 47, 47-а, 47-в; дома №№ 38, 40, 46, 49;улица Мира, дома №№ 2, 2-в, 2-г, 2-д, 4, 4-а, 4-б, 4-в, 6, 6-б, 8;Перекопский военный городок, дома №№ 2, 2-а, 4, 5, 5-а, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 31;Помпецкий переулок, дом №1;улица Стрелецкая, дома 3-а и 42;Стрелецкий городок, дома №№ 49, 54, 57, 58, 60;Лакина, дома №№ 129, 129-а, 129-б, 129-в, 129-г, 131, 133, 133-а, 135, 137, 137-а, 137-б, 139, 139-а, 139-б, 139-в, 139-д, 141, 141-а, 141-б, 141-в, 141-г, 143, 143-а, 145, 147, 147-а, 147-б, 149, 149-а, 151, 153, 153-а, 153-б, 153-д, 153-и, 155, 155-а, 155-б, 157, 157-а, 157-б, 159, 159-а, 161, 161-б, 163, 165, 167, 167-а, 169/34, 171, 171-а, 171-б, 173, 173-а, 175/33, 177, 183, 185, 185-а, 187, 187-а, 189, 191, 191-а, 191-б, 193, 193-а, 195;Ново-Ямская, дома №№ 12/22, 16, 26, 34;Перекопский военный городок, дом №33;проспект Строителей, дома №№ 11, 13-б, 13-г, 13-д, 15-б, 17, 17-а, 19, 21, 23, 24, 24-а, 24-б, 25, 26, 26-а, 26-б, 27, 28, 28-а, 28-в, 30, 30-а, 30-б, 30-в, 32, 32-а, 32-в, 34, 34-а, 34-б, 34-в, 36, 38, 38-а, 38-б, 40, 42, 42-а, 42-б, 44, 44-а, 44-б, 44-в, 44-г, 46, 46-а, 46-б, 46-в, 48;улицы Стасова, дома №№ 23, 31, 36-а, 40, 40-а;Сурикова, дома №№ 11/32, 12/26, 14, 15, 16, 16-а, 16-б, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25/23, 26;улица Университетская, дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11; дома №№ 2, 4, 6, 8, 8-а, 12;Чернышевского, дом №76;Чайковского, дома №№ 5, 12/22, 23, 25, 25-а, 26, 27, 30, 32, 32-а, 34, 36-б, 38, 38-б, 38-г, 38-д, 40, 40-б, 46-а, 48, 50-а.Фото: pxfuel.com