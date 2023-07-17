Во второй половине лета в Центральной России аномальной жары не ожидается. Установленных в 2010 году рекордов ждать не стоит. Такую информацию обнародовал научный сотрудник Пущинского ..

Во второй половине лета в Центральной России аномальной жары не ожидается. Установленных в 2010 году рекордов ждать не стоит.Такую информацию обнародовал научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог Алексей Карнаухов. По мнению специалиста, можно гарантировать, что текущее лето не будет таким жарким и катастрофичным, как в 2010 году. 13 лет назад были массовые лесные и торфяные пожары в европейской части России, отмечает .