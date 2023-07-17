Мстёрский художественный музей получил 7 миллионов рублей на техническое дооснащение. Это сделано...

Мстёрский художественный музей получил 7 миллионов рублей на техническое дооснащение.Это сделано в рамках регионального проекта "Культурная среда", сообщает Правительство области.В залах музея посетители уже могут воспользоваться интерактивным оборудованием с мультимедийным контентом для подробного знакомства с экспозициями. Смонтированы современные витрины с безопасным антибликовым стеклом и ультрафиолетовым фильтром. Залы оснастили климатическими устройствами, которые отслеживают показатели температуры и влажности. И, при необходимости, используется осушитель или увлажнитель для сохранности экспонатов.