Очередного резкого похолодания жителям Владимирской области следует ждать уже на этой неделе.

Очередного резкого похолодания жителям Владимирской области следует ждать уже на этой неделе. Синоптики сообщают об ухудшении погодных условий и грядущих осадках.В понедельник и вторник в областном центре будет всё ещё жарко, июльское солнце сможет прогреть воздух до +28 градусов Цельсия. Однако уже со среды поднимется сильный ветер с порывами до 16 м/с, прольются дожди. Столбики термометров опустятся до +18 градусов.Потеплеет ближе к выходным, но незначительно, до +21 градуса. В субботу и воскресенье передают небольшие дожди.