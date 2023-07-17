Экспозиция включала не имеющий аналогов измерительно-вычислительный комплекс.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» представило импортозамещающее оборудование собственной разработки для нужд топливно-энергетического комплекса на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2023 в г. Екатеринбурге.Так, экспозиция включала не имеющий аналогов измерительно-вычислительный комплекс (ИВК), который позволяет вести коммерческий оперативный учет нефти и нефтепродуктов в трубопроводах любого типа. Уникальность оборудования заключается в программном обеспечении. Оно дает возможность продолжать измерения необходимых параметров в автоматическом режиме даже в случае нештатных ситуаций, например, отказа управляющих работой нефтепровода систем.ИВК разработан филиалом компании – Центром промышленной автоматизации (ЦПА) и изготовлен из отечественных комплектующих. Запатентованное прикладное программное обеспечение комплекса реализовано на программном обеспечении российских компаний.К продукции ЦПА проявили интерес крупные компании топливно-энергетического комплекса Республики Беларусь. Представители центра представили информацию об инновационной системе коммерческого учета нефтепродуктов и решениям в области автоматизации систем управления технологическими процессами. Проведены переговоры о поставках оборудования производства ЦПА для нужд белорусских компаний.Представители компании также провели рабочую встречу с руководством торгового представительства РФ в Республике Беларусь по вопросам перспективного сотрудничества.ЦПА ведет разработку импортозамещающего оборудования для нефтегазовой отрасли в рамках государственной программы импортозамещения. К настоящему времени уровень локализации оборудования на объектах компании достиг 97%. В частности, представленный на ИННОПРОМ-2023 ИВК уже апробирован и применяется в организациях системы ПАО «Транснефть».Справочно:Промышленная выставка ИННОПРОМ – крупнейшая международная площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. Главная тема ИННОПРОМ-2023 - «Устойчивое производство: стратегии обновления». Открывшаяся в г. Екатеринбурге выставка собрала рекордное количество участников – более 35 зарубежных делегаций и 25 региональных.