В Киржаче правоохранители задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля «Шкода».

В Киржаче правоохранители задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля «Шкода». Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Инцидент произошёл 11 июля. Инспекторы ДПС получили информацию о пьяном человеке, который пытается угнать иномарку с территории садового товарищества. Стражи порядка немедленно прибыли по вызову и заблокировали машину.Полицейские почувствовали исходящий от водителя сильный запах алкоголя, однако мужчина отказался проходить освидетельствование. Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что у задержанного вообще нет водительского удостоверения.Позже мужчина признался, что выпил и отправился в садовое товарищество к подруге. По дороге он заметил «Шкоду» и решил сесть за руль.В настоящий момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.