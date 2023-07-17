Председатель ЗС Владимирской области Владимир Киселев провел личный прием в Штабе общественной...

Председатель ЗС Владимирской области Владимир Киселев провел личный прием в "Штабе общественной поддержки".Штаб общественной поддержки в здании владимирских Торговых рядов стал пространством, куда можно обратиться с просьбами и предложениями. Личный приём граждан здесь провёл председатель Законодательного собрания области Владимир Киселёв.С просьбой распространить на садоводческие некоммерческие товарищества региональный закон "Об обеспечении тишины и покоя граждан" обратилась жительница Владимира. Летом многие горожане перебираются на дачи, среди них немало пожилых людей и детей. Отдыху порой мешает строительный шум, шум от газонокосилок, а также крики соседей, чья вечеринка затянулась далеко за полночь.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Понятно, что нужно косить траву. Понятно, что нужно ремонтировать и заборы, и домики садовые. И отмечать, наверное, дни рождения тоже нужно. Но это нужно делать так, чтобы не мешать. Или не сильно мешать своим соседям. По крайней мере по ночам, по крайней мере в обеденное время, когда кто-то хочет отдохнуть, когда маленькие дети спят.Поддержал включение СНТ в список "тихих" территорий и губернатор Александр Авдеев. Предложение прорабатывается, в скором времени соответствующий законопроект будет внесён на рассмотрение Заксобрания региона. Другие посетители наоборот - более шумные. Поблагодарили за помощь в организации трассы для проведения тренировок и соревнований по автомобильным гонкам. Владимир Киселёв отметил, что местные жители соседством довольны, ведь территория "зажила". Однако ещё многое предстоит сделать для обеспечения безопасности зрителей и участников соревнований.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Нам удалось совместно с администрацией Собинского района найти такую площадку, где ребята сегодня занимаются этим видом сорта. Они там и тренируются, и проводят соревнования. Причём эти соревнования сразу привлекли большое количество и зрителей, и, самое главное, участников из многих других регионов нашей страны, в том числе из города Москвы и Московской области.